La victime garde toujours des séquelles physiques et psychologiques de son passage à tabac, près de deux ans après les faits. Pour une sombre histoire de dette de cannabis et du vol d’un sac à dos, elle avait été violemment frappée et même poignardée dans le dos, dans une rue du quartier des Pâquis, le 28 décembre 2018. Deux de ses agresseurs ont été récemment condamnés définitivement, révèle la «Tribune de Genève». Le premier, un Brésilien âgé de 18 ans à l’époque, a écopé de trois et demi de prison et d’une expulsion du territoire suisse. Il a été l’assaillant le plus actif de la bande. L’homme avait initialement été prévenu de tentative d’assassinat, que les juges n’ont finalement pas retenu.