Meurtre de Malcolm X : Deux hommes condamnés vont être innocentés 55 ans plus tard

Le procureur de l’État de New York a demandé, mercredi, que la condamnation de deux hommes pour le meurtre, en 1965, du défenseur des droits des Afro-Américains soit annulée.

Deux hommes condamnés en 1966 pour l’assassinat, un an plus tôt, à New York, de Malcolm X, figure de la lutte pour les droits civiques, vont être innocentés, a annoncé, mercredi, le bureau du procureur de Manhattan.