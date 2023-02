Berne : Deux hommes et des serpents retrouvés morts dans une cave

À l’intérieur du box, deux cadavres ont été découverts. Selon les forces de l’ordre, quelques animaux encore vivants ont pu être emmenés dans une clinique vétérinaire. Il n’y a pas lieu de supposer que des animaux se soient échappés. Les deux hommes morts n’ont pas encore été formellement identifiés. Il n’existe pour l’heure aucun indice concret d’une intervention d’un tiers. Des investigations complémentaires sont en cours, notamment sur la cause du dégagement de fumée et la cause exacte du décès des deux personnes.