Etats-Unis: Deux hommes inculpés pour avoir protégé le yacht d’un oligarque russe

États-Unis : Deux hommes inculpés pour avoir protégé le yacht d’un oligarque russe

Stratagèmes pour contourner les sanctions

Les sanctions américaines empêchent les entreprises américaines, et leurs filiales, de faire des affaires avec les entités visées. «Osipov et Masters ont conseillé et ont permis aux employés du «Tango» de continuer à faire des affaires avec des entreprises américaines, en utilisant plusieurs stratagèmes pour contourner les sanctions, notamment en payant en d’autres monnaies (que le dollar) et via des intermédiaires», selon le communiqué.