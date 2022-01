Suisse Romande : Deux hommes ont reconnu plus de vingt cambriolages

La police neuchâteloise a interpellé deux voleurs. Ils ont sévi l’été dernier dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Une série de vols par effraction ont été commis durant l’été 2021 dans les vallées de La Sagne, des Ponts-de-Martel et du Val-de-Travers. L’enquête menée par la police judiciaire neuchâteloise a débouché sur l’interpellation de deux individus le 13 août 2021. Des bijoux, des montres et de l’argent ont été découverts dans le véhicule à bord duquel ils circulaient. Les deux hommes, déjà bien connus des services de police de Suisse romande, ciblaient des logements pour s’y introduire et dérober essentiellement ce type de butin.

Les deux prévenus ont reconnu avoir commis, ensemble, vingt vols par effraction, deux vols par introduction clandestine et une tentative de vol par effraction entre mai et août 2021, soit en quatre mois, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. L’un d’eux a également déclaré avoir réalisé seul deux cambriolages supplémentaires. Le montant total du préjudice s’élève à environ 125’000 francs. Une partie du butin a pu être retrouvée. Le duo a été placé en détention provisoire lors de la procédure. Les prévenus, nés en 1962 et 1965, sont de nationalité suisse.