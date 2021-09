Valais - Deux hommes politiques de Finhaut épinglés par la justice

Des mesures urgentes s’imposaient

Problème, durant sept mois et six jours, les eaux usées des villages de Giétroz, Châtelard Village et Châtelard Frontière n’ont plus transité par la station d’épuration des eaux (STEP) d’Evionnaz et environs, à cause de la panne. Non traité ni filtré, ce liquide s’est ainsi déversé dans les eaux superficielles du Rhône, via le canal de fuite de l’usine hydroélectrique CFF de Vernayaz. Une situation que ne pouvait pas ignorer Nicolas Vouilloz.