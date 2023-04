Deux hommes punis pour avoir exploité des ouvriers

Sept ans et demi de prison. C’est ce qui est infligé à cet homme au statut illégal en Suisse, notamment condamné pour traite d’êtres humains, qui a fait travailler des Macédoniens entre 2013 et 2018, sur différents chantiers, pour un salaire entre 1000 et 1500 euros. L’entrepreneur en question, d’origine macédonienne, sera expulsé après avoir purgé sa peine, rapporte la « Tribune de Genève ». Celui-ci compte faire appel. Dans la partie plaignante: trois personnes. En réalité, ils seraient une cinquantaine à avoir reçu la promesse d’obtenir un titre de séjour suisse et avoir été logés dans des conditions «insalubres».

L’administrateur de la boîte de cet homme a écopé lui d’une peine de 18 mois de prison avec sursis pour avoir «accepté pleinement et sans réserve de fournir un salaire disproportionné aux employés». En effet, il faisait l’intermédiaire entre l’homme qui ne parlait pas français et les assurances sociales et autres commissions paritaires qui veillent à la bonne application des conventions collectives. «Sans lui, les chantiers auraient été bloqués, probablement définitivement. Les contrôles auraient été intensifiés, le crime aurait été immédiatement identifié et arrêté» a plaidé Me Olivier Peter, avocat d’un Macédonien. Thierry Horner, secrétaire syndical du SIT, salue un «jugement exemplaire».