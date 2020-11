Il rappelle qu’un préservatif bien ajusté est la meilleure protection qui soit contre les maladies sexuellement transmissibles et une grossesse non désirée. Or, pour bien choisir sa taille, les hommes doivent au préalable avoir mesuré la circonférence de leur pénis, explique Benjamin Schwab. Et d’ajouter: «Les mesures doivent être prises sur un pénis en érection, à l’endroit le plus large.» Un préservatif trop petit risque de péter, un trop gros de tomber.»