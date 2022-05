France : Deux hommes tués par balle à Valence

Les victimes, toutes deux âgées de 38 ans, ont été découvertes tôt vendredi matin dans un quartier sensible du chef-lieu de la Drôme. Elles étaient connues des services de police.

Déjà condamnés

Les deux hommes étaient connus de la justice. Le premier, déjà condamné pour des faits liés notamment aux stupéfiants et pour violences, bénéficiait depuis le 2 avril d’un aménagement de peine «sous la forme d’un placement extérieur» et «restait soumis à un sursis probatoire». Le casier judiciaire du second comptait 19 mentions pour des affaires de stupéfiants, de vols et de violences, ainsi que d’une condamnation en 2015 par la Cour d’assises de la Drôme à 10 ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre. Après une libération conditionnelle en mars 2020, il devait être placé sous bracelet électronique à partir de juin au titre d’un autre aménagement de peine, a indiqué Céline Nainani.