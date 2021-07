Haute-Savoie (F) : Deux hôtels privatisés par les Emirats arabes unis

Les établissements, l’un à Annemasse, l’autre à Gaillard, accueilleront le personnel de la famille royale durant tout l’été. Le maire d’Annemasse se dit scandalisé.

Le Novotel situé à la gare d’Annemasse et le Mercure à Gaillard, deux quatre étoiles, afficheront complets jusqu’à la fin du mois d’août.

Complet. C’est le message annoncé par deux hôtels de France voisine, à Gaillard et à Annemasse. Pourtant, les vacanciers n’y sont pas pour grand chose. C’est la famille royale des Emirats arabes unis qui est à l’origine de cette réservation. Selon le « Dauphiné libéré », elle a privatisé les deux établissements, soit quelque 200 chambres, afin d’y loger son personnel. Les membres de la royauté, eux, séjourneraient dans des villas leur appartenant non loin de là, notamment sur la commune de Vétraz-Monthoux.

Cette privatisation, qui court jusqu’au mois de septembre, s’applique non seulement aux chambres, mais aussi aux bars et restaurants des deux hôtels. Une démarche qui ne passe pas auprès du maire d’Annemasse, Christian Dupessey, cité dans le journal français. «Je suis scandalisé. Je suis choqué de cette conception selon laquelle l’argent peut tout. C’est à l’opposé de nos valeurs à Annemasse. Et, c’est la première fois que le prince héritier privatise des hôtels sur nos communes.»