Genève – Deux immeubles évacués pour un restaurant en feu

Samedi matin peu avant 7h, les pompiers sont intervenus à la rue de Berne, aux Pâquis. Un incendie s’était déclaré dans un restaurant à la hauteur du numéro 17. Alertés par l’alarme automatique d’un hôtel à proximité, quatorze sapeurs professionnels et dix pompiers volontaires ont été mobilisés. Des policiers déjà sur place ont également signalé le sinistre, constatant que «les vitres de l’établissement étaient chaudes et l’intérieur des lieux opaque», relate la centrale du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS).