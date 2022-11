France : Deux immeubles s’effondrent en plein centre de Lille, a priori sans victime

Selon la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, une dizaine de personnes avaient déjà été évacuées dans la nuit et il n’y a «a priori» pas de victime. «Un jeune est rentré à 3h00 du matin et il s’est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé» et la porte ouverte, a-t-elle indiqué. Il a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d’évacuer un bâtiment, l’autre semblant vide, estimant «qu’il y avait un vrai risque». La plupart des habitants ont été relogés dans leur famille ou chez des amis, a précisé Mme Aubry, présente sur place. «J’en tremble encore car si cette nuit ce monsieur n’était pas rentré à 3h00 du matin, et ne nous avait pas joints, et qu’on ait pas eu ces réactions, il y a aurait des morts ce (samedi) matin à l’évidence», a-t-elle dit. «On lui doit une fière chandelle», a-t-elle ajouté, saluant aussi le réflexe des pompiers et policiers municipaux.