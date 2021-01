«J’ai été réveillée par une série de grands bruits, un peu comme des pétards. Et, en regardant par la fenêtre, j’ai vu que plusieurs voitures étaient en feu», raconte une habitante du quartier du Pré-Fleuri, au Mont-sur-Lausanne. En effet, samedi matin vers 8h, «deux véhicules ont été la proie des flammes, juste à l’extérieur d’un parking, à la route de la Clochatte», confirme la police cantonale. Et la jeune femme de s’étonner: «C’était bizarre. Ces deux voitures n’étaient pas là, la veille au soir, et la police a interrogé plein de monde, comme si elle cherchait des coupables.» Pour l’heure, les forces de l’ordre privilégient toutefois la piste du défaut technique. Vraisemblablement, le feu s’est propagé du premier véhicule, qui a été totalement détruit, vers le second.

Du solvant dans un véhicule

Là aussi, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie, et c’est également la piste du défaut technique «provoqué par le gel» qui est privilégiée. «Le propriétaire a allumé la voiture pour qu’elle chauffe et il est sorti pour gratter les vitres. Au moment de rentrer dans la voiture, il y avait de la fumée à l’intérieur et, quelques secondes plus tard, elle a pris feu», explique un habitant du quartier. Ces détails n’ont toutefois pas pu être confirmés par la police.