Portugal : Deux incendies maîtrisés après plusieurs jours d’efforts

Les soldats du feu ont circonscrit deux foyers ayant détruit des habitations et plusieurs structures agricoles dans le centre du pays. Huit personnes ont été légèrement blessées.

Les pompiers portugais sont parvenus lundi à circonscrire deux feux de forêt et de broussailles qui faisaient rage depuis plusieurs jours dans le centre du pays. Le foyer le plus important, qui s’était déclaré jeudi dans la commune d’Ourém et continuait de mobiliser près de 600 pompiers, a été fixé en début de matinée. Il a ravagé environ 3000 hectares de végétation, a indiqué un responsable de l’Autorité nationale de protection civile.