Moyen-Orient : Deux Irano-Britanniques retenus en Iran retrouvent la liberté

En parallèle de la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori, Londres a aussi annoncé avoir soldé avec Téhéran une vieille dette de 394 millions de livres.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori ont atterri sur la base aérienne de la Royal Air Force de Brize Norton, dans le sud-ouest de l’Angleterre, à 01 h 08 après une escale à Oman. Tous deux sont apparus détendus, souriant et saluant brièvement les caméras avant de se diriger vers l’intérieur.

«Ravi que Nazanin et Anoosheh aient atterri en toute sécurité au Royaume-Uni et soient réunis avec leurs familles et leurs proches», a tweeté la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. «Bienvenue à la maison». S’adressant au Parlement plus tard mercredi, Liz Truss a déclaré: «Les agonies endurées par Nazanin, Anoosheh, Morad et leurs familles ne doivent plus jamais se reproduire».