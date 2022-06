Amérique latine : Deux jésuites tués dans une église au Mexique, les corps retrouvés

Le pape a déploré mercredi la mort de deux jésuites et d’un homme qui cherchait refuge auprès d’eux, tués par balles dans une église du nord du Mexique. Leurs corps ont été localisés.

François, lui-même issu de la Compagnie de Jésus, a exprimé sa «tristesse» et sa «consternation» après le meurtre lundi soir de «deux frères jésuites» et d’un laïc à l’intérieur d’une église du village de Cerocahui, dans les montagnes isolées de l’État du Chihuahua. «Tant de meurtres au Mexique. Je suis proche, dans l’affection et la prière, de la communauté catholique touchée par cette tragédie», a déclaré Jorge Bergoglio, réitérant que «la violence ne résout pas les problèmes mais augmente les souffrances inutiles».