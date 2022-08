France Deux jeunes alpinistes français se tuent dans le massif des Ecrins

France : Deux jeunes alpinistes français se tuent dans le massif des Écrins

Disparus depuis mardi, un homme de 25 ans et une femme de 27 ans ont été découverts sans vie dans une crevasse.

Deux alpinistes français, âgés de 25 et 27 ans et portés disparus depuis mardi soir, ont été retrouvés morts mercredi en fin de journée dans le massif des Écrins (Hautes-Alpes), ont annoncé jeudi les CRS Alpes de Briançon.

«C’était une cordée d’amateurs qui a dévissé dans l’ascension d’un sommet de l’Olan et qui est tombée dans la rimaye, une crevasse au pied des parois d’un glacier», explique à l’AFP la Compagnie Républicaine de Sécurité, confirmant une information du «Dauphiné Libéré».

Les deux alpinistes, un homme de 25 ans et une femme de 27 ans, habitaient dans la région, selon cette même source. C’est le refuge de l’Olan (sur la commune de la Chapelle-en-Valgaudemar), duquel étaient parties tôt mardi les deux victimes qui avaient indiqué qu’elles repasseraient après leur ascension, qui a prévenu de leur disparition.

Quatre secouristes de la CRS Alpes de Briançon en hélicoptère, accompagnés par un médecin, étaient alors partis à leur recherche avant de les retrouver «au fond de la crevasse mercredi en fin d’après-midi». «Ils ont fait une chute entre 100 et 150 mètres» et «la cause est accidentelle», a conclu la compagnie.