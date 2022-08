Manifestations de 2019 à Hong Kong : Deux jeunes condamnés après le décès d’un homme

Kelvin Lau, 19 ans, et Chan Yin-ting, 18 ans, ont tous les deux écopé vendredi de cinq ans et demi de prison pour émeutes. Ils ont participé en novembre 2019 à Hong Kong un affrontement aux côtés de manifestants pro-démocratie face à des loyalistes à Pékin, les deux camps se lançant des briques. Luo Chang-qing, un technicien de surface de 70 ans, est mort après avoir reçu un coup sur la tête lors de ces échanges, l’un des rares décès liés directement au grand mouvement de protestation.

Les deux condamnés avaient aussi été poursuivis pour homicide involontaire et blessures, mais un jury les a dégagés en juillet de toute responsabilité dans la mort de M. Luo. Le juge du tribunal de Hong Kong a estimé vendredi que les accusés, mineurs à l’époque des faits, faisaient partie du groupe à l’origine des violences qui ont dégénéré en «émeute très grave». «Les choses ont dégénéré en un chaos qui a eu des conséquences vraiment tragiques», a déclaré le juge.

Des dizaines d’affrontements comme celui-ci, qui s’est déroulé dans le quartier de Sheung Shui frontalier de la Chine continentale, ont éclaté au plus fort des manifestations de Hong Kong. Les médias avaient fait peser la responsabilité des violences à Sheung Shui sur les deux camps, mais le juge a salué les loyalistes comme des «héros méconnus» qui auraient agi de manière désintéressée et courageuse face aux manifestants. Le juge a déclaré qu’une peine dissuasive était nécessaire, avec une faible réduction après avoir pris en compte le jeune âge du duo et le défaut de surveillance par un adulte.