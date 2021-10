Colombie : Deux jeunes, dont un de 12 ans, assassinés pour un vol

L'ONU a demandé une enquête sur l'assassinat de deux adolescents vénézuéliens, accusés d'avoir volé dans un magasin et tués peu après d’une balle dans la poitrine.

L'ONU a demandé une enquête sur l'assassinat de deux adolescents vénézuéliens, accusés d'avoir volé dans un magasin et exécutés peu après dans une localité du nord-est de la Colombie, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Sur des vidéos et photos largement relayées sur les réseaux sociaux, les deux garçons apparaissent dans les locaux de la boutique où ils ont tenté de voler, manifestement pris en flagrant délit. Le plus jeune des deux porte un petit sac à dos rouge d'écolier et paraît à peine adolescent.