Frick (AG) : Deux jeunes gens retrouvés morts dans leur immeuble

Un frère et une sœur âgés respectivement de 25 et de 26 ans ont trouvé la mort dans un immeuble à Frick (AG). La cause de leur décès n’est pour le moment pas déterminée.

Les policiers sont intervenus en nombre sur les lieux du drame. 20 Minuten

Deux personnes ont été retrouvées mortes tôt ce matin à Frick dans le canton d’Argovie. Le drame a eu lieu dans un immeuble d’habitation. Les circonstances exactes de ce drame ne sont pour le moment pas connues. La police argovienne s’est emparée de l’enquête et travaille en étroite collaboration avec le ministère public.

Le drame s’est déroulé ce mardi aux aurores. Le centre d’appels d’urgence a reçu un rapport aux alentours de 5 heures du matin indiquant qu’une personne était inconsciente. Une patrouille de police et une ambulance ont rapidement été dépêchées sur place. Elles n’ont malheureusement que pu constater le décès d’un frère et d’une sœur, âgés de 25 et 26 ans. La cause de ces deux décès n’est pour le moment pas élucidée. Une enquête pénale a été ouverte et la police argovienne devrait très certainement recommuniquer à ce propos dès mercredi.

Une voisine a déclaré avoir vu plusieurs véhicules vers 7 heures du matin. «Dans un premier temps, une ambulance s’est rendue sur les lieux mais elle est très vite repartie. Peu avant 8 heures, j’ai vu les policiers porter un chien blessé hors de la maison» confie un voisin. Selon la police, l’animal est le seul témoin du drame dont les contours sont encore flous.