Zurich : Deux jeunes hommes attaqués au couteau au centre-ville

Une violente attaque au couteau s’est déroulée dans la Hardturmstrasse à Zurich mercredi matin. Un jeune homme de 23 ans a été poignardé au torse par un Américain de 38 ans, qui a pris la fuite après ses méfaits. Transportée à l’hôpital et opérée en urgence, la victime est désormais hors de danger. Une heure plus tard, un deuxième individu a été légèrement blessé dans un autre quartier de la ville, quatre kilomètres plus loin.