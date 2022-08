Grisons : Deux jeunes loups abattus, à proximité d’un troupeau de moutons

Office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons

Selon l’office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons, les dépouilles seront autopsiées au centre de médecine des poissons et des animaux sauvages de l'Université de Berne. Alors que le canton continue de surveiller la meute considérée comme étant «problématique» de près, une nouvelle demande d’autorisation de tuer la moitié des petits et le mâle dominant, M92, pourrait être déposée prochainement.