Neuchâtel: Deux jeunes tués en voulant échapper à un contrôle

Deux jeunes de 19 et 21 ans ont perdu la vie dans un accident de voiture survenu ce matin à Boveresse (NE). Selon le Ministère public et la police cantonale neuchâteloise, le drame s’est produit sur la H10, à la hauteur de la piscine des Combes. Les deux occupants ont été retrouvés sans vie sur les lieux de l’accident.

La police neuchâteloise a été alertée vers 1h30, ce matin. «Peu avant cette annonce faite via la centrale neuchâteloise d’urgence, alors qu’une patrouille effectuait une observation de la circulation à St-Sulpice, un véhicule circulant sur la rue de la place d’Armes à Fleurier est parti en direction de Boveresse à vive allure», détaille le Ministère public.

Perdu de vue

«La patrouille a tenté de contrôler ledit véhicule, mais, au vu de la vitesse de ce dernier, l’a rapidement perdu de vue à la hauteur du giratoire du pont des chèvres, à Fleurier», rapportent les enquêteurs. Des recherches ont été effectuées dans les environs et jusqu’au village de Couvet, «sans succès», selon la police.

Dans la région

Les deux victimes étaient domiciliées dans la région. Sur place, un important dispositif de secours a été déployé, notamment le SDIS Valtra, avec dix hommes et cinq véhicules. La police neuchâteloise est intervenue avec trois patrouilles ainsi qu’une enquêtrice du service forensique de la police judiciaire.

La H10 a été fermée le temps du constat et a pu être rouverte peu avant 4h du matin. Le procureur de permanence a ouvert une instruction afin de déterminer les causes et les circonstances de ce drame.