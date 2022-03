Justice : Deux jeunes UDC ont commis une discrimination raciale

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation prononcée par la Cour suprême du canton de Berne à l’encontre des deux coprésidents des Jeunes UDC pour violation de la norme pénale contre la discrimination raciale.

La Société pour les peuples menacés (SPM) a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Stefan Heinichen, représentant d’intérêts pour les Roms à la SPM, avait déposé une plainte pénale contre les deux coprésidents des Jeunes UDC de la section bernoise, pour violation de la norme antiraciste.

Le motif de la plainte était une publication avec une caricature sur Facebook, dans le cadre de la campagne électorale des Jeunes UDC, qui dénigrait de manière généralisée les minorités sinté et rom. Le cas avait suivi le parcours normal d’une telle affaire dans les méandres de la justice et voit désormais son épilogue avec la décision du TF qui confirme celle de la Cour suprême du canton de Berne.

Stigmatisation des «Tsiganes»

Tout a commencé le 21 février 2018 lorsque la section bernoise des Jeunes UDC diffusé sur son compte Facebook une publication dans la perspective des élections cantonales du Grand Conseil. L’appel à élire des candidats des Jeunes UDC pour empêcher la création d’une aire de transit montrait clairement que, selon eux, cette réalisation destinée aux communautés nomades de Roms et Sintés constituait un «préjudice». Outre cet appel, une illustration suggérait que les «Tsiganes» étaient tous des individus sales, à tendance criminelle, faisant partout leurs besoins et portant ainsi durablement atteinte à l’ordre public.

Pour Stefan Heinichen et la SPM, ces déclarations constituaient une violation de la norme pénale contre la discrimination raciale du Code pénal suisse, par la discrimination d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. «La publication des Jeunes UDC de la section bernoise partait du principe que l’appartenance à une certaine minorité («tsigane») était synonyme de manque d’hygiène, non-respect de l’environnement et atteinte à l’ordre public, confie Stefan Heinichen dans un communiqué publié jeudi. C’est aussi un acte de dénigrement à l’égard de l’ensemble de la communauté.» Aujourd’hui, le terme désuet de «tsigane» est considéré comme discriminatoire et blessant.