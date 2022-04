Tendance aux Etats-Unis: Deux jobs pour doubler son salaire, une pratique irréaliste en Suisse

Tendance aux États-Unis : Deux jobs pour doubler son salaire, une pratique irréaliste en Suisse

Avec le télétravail, des employés aux États-Unis multiplient les engagements sans en parler à leurs employeurs pour toucher des doubles salaires. En Suisse, occuper deux postes à 100% reste en principe impossible.

Occuper deux, voire davantage de postes de travail à temps plein sans en parler à ses différents employeurs et faire le boulot directement depuis la maison, le tout pour toucher un double ou triple salaire, la tendance se dessine aux États-Unis. C’est ce qui ressort d’un sondage relayé mardi par la «Neue Zürcher Zeitung». Il montre notamment que 37% des personnes interrogées disent avoir au moins deux engagements professionnels à 100%. Et certains peuvent gagner plus de 100’000 dollars par année avec cette astuce.