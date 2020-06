Bus attaqué après le match

Deux joueurs de Benfica à l’hôpital

Après leur match nul contre Tondela, les partenaires de Haris Seferovic ont vu des pierres de près sur le chemin du retour.

Après la désillusion du leader, le FC Porto, mercredi à Famalicao (2-1) lors de la reprise à huis clos du championnat portugais, c'est son dauphin Benfica qui s'est pris les pieds dans le tapis jeudi soir, tenu en échec à domicile par Tondela (0-0), modeste équipe du ventre mou, ratant ainsi une occasion en or de prendre deux points d'avance sur les Dragons.

Et comme si la soirée n'avait pas été assez frustrante comme cela - les partenaires d'Haris Seferovic se sont procurés un wagon d'occasions -, le bus de la formation lisboète a en plus été caillassé sur le trajet du retour entre le stade de la Luz et le centre d'entraînement de Seixal, a relaté tard dans la soirée le quotidien «A Bola».