Hockey sur glace – Deux joueurs de l’équipe de Suisse placés en isolement

Comme les deux Fédérations le communiquent, «Swiss Olympic et Swiss Ice Hockey sont en contact permanent avec les joueurs et espèrent les voir réintégrer l'équipe le plus rapidement possible.»

Mottet et Müller libérés

Par ailleurs, l’attaquant de Fribourg-Gottéron Killian Mottet et le défenseur de Lugano Mirco Müller, ainsi que l'entraîneur adjoint Christian Wohlwend, dont le résultat du test n'était pas clair non plus à leur arrivée, ont reçu un résultat négatif et peuvent donc désormais participer aux entraînements. Swiss Ice Hockey et Swiss Olympic affirment observer et évaluer la situation en permanence et décideront des prochaines étapes en fonction de l'évolution et des résultats des prochains tests de dépistage du Covid-19.