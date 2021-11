Hockey sur glace : Deux joueurs se mettent K.-O. en même temps

Au Québec, une ligue de niveau amateur est surtout connue pour la violence des ses combats entre joueurs. Un récent exemple vient malheureusement de confirmer cette triste réputation.

Dernier exemple en date: la partie opposant le Climatisation Cloutier de Trois-Rivières aux Loups de La Tuque. Gabriel Mailhot (Trois-Rivières) et Keven Charest (La Tuque) ont échangé quelques politesses au milieu de la patinoire. Un combat court et intense, qui a vu les deux joueurs tomber K.-O. en même temps, chacun assommant l’autre avec une droite bien sentie.

Multiples fractures au visage

Mais le spectacle a un prix, et l’addition a été salée pour les deux joueurs. Mailhot s’est coupé au visage, tandis que Charest a subi des multiples fractures (pommette et mâchoire), ainsi qu’une perforation du sinus. Sur le compte Facebook des Loups de La Tuque, Charest a même indiqué ne pas savoir s’il pourra rechausser les patins à l’avenir. De quoi relancer une nouvelle fois l’éternel débat sur l’utilité et l’influence réelle des bagarres dans un match de hockey sur glace.