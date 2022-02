Tennis : Deux joueuses ukrainiennes dénoncent le silence de la WTA

Respectivement 54e et 127e au classement WTA, Marta Kostyuk et Lesia Tsurenko ont déploré l'absence de réaction du circuit féminin devant l'invasion de leur pays par la Russie.

Les joueuses ukrainiennes Marta Kostyuk et Lesia Tsurenko ont déploré l'absence de réaction du circuit féminin de la WTA devant l'invasion russe de leur pays et réclamé parmi plusieurs mesures l'annulation des tournois prévus en Russie.

Agée de 19 ans et classée au 54e rang de la WTA, Kostyuk a publié un message quasiment similaire dans son contenu sur son compte Instagram.

«Nous, joueuses ukrainiennes, voudrions exprimer notre grande surprise et notre déception devant le manque de réaction face à la situation dans notre patrie», écrivent-elles. «Il est particulièrement étrange que dans des cas antérieurs d'injustice sociale et de harcèlement sexuel, la réponse de la WTA ait été rapide, appropriée et audacieuse», indiquent-elles.