France : Deux journalistes poursuivis pour «chantage» sur le roi du Maroc

Eric Laurent et Catherine Graciet sont accusés d’avoir demandé plusieurs millions d’euros à la famille royale marocaine pour ne pas publier un livre embarrassant sur le roi en 2015.

«Comme trop souvent l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est un copier-coller du réquisitoire», ont réagi Me William Bourdon et Me Bertrand Repolt, avocats d’Eric Laurent. «Depuis l’origine, une mécanique judiciaire s’est mise en route avec tapage et orchestration, sans aucun fondement factuel. Eric Laurent devra être relaxé du chef de chantage», ont-ils estimé.