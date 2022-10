Football : Deux jours de jeûne et de prières pour sauver la sélection du Ghana

Jordan Ayew (au centre) sous le regard d’Eder Militao (à gauche) et Richarlison (au second plan) lors d’un match amical entre le Brésil et le Ghana au Havre, le 23 septembre. AFP

Dans quatre semaines très exactement, le Qatar et le Sénégal donneront le coup d’envoi officiel de la Coupe du monde. À quelques rares exceptions près, les 32 équipes qualifiées pour cette phase finale au Qatar ne disputeront plus le moindre match de préparation avant leur entrée en lice. Mais pas la Suisse et le Ghana qui s’affronteront, à Abu Dhabi le 17 novembre prochain, pour un utile ultime galop d’essai.

Si Murat Yakin aborde cette dernière ligne droite avant le grand jour avec une légitime sérénité, on ne peut pas en dire autant de Otto Addo, son homologue ghanéen. Invités surprises de ce qui reste l’événement sportif le plus suivi par la planète, les Black Stars – qui avaient éliminé le Nigéria en barrage – n’occupent en effet que le 61e rang au classement FIFA, le moins bon des 32 équipes participantes. Ce qui ne serait pas un problème si les récents résultats indiquaient une sérieuse progression. Or c’est tout le contraire qui se produit depuis cette qualification puisque, cette année, le Ghana, malgré un changement de sélectionneur en janvier suite à une désastreuse Coupe d’Afrique des nations, n’a remporté que deux des douze matches disputés.

Quart-de-finaliste en 2010

Pour que cette quatrième participation de l’histoire à la Coupe du monde soit aussi réussie que les deux premières - 8e de finale en 2006 et quart en 2010, le gouvernement et la fédération ghanéens ont décidé de prendre les choses en main. Pour inverser le cours des choses, il a été décidé que les joueurs de la sélection présents au pays consacrent une journée entière au Tout-Puissant. Vendredi, les musulmans du groupe d’Otto Addo ont ainsi passé leur journée à jeûner et à prier. Ce dimanche, ce sera au tour des catholiques, qui représentent 71% de la population ghanéenne, de suivre le même régime.