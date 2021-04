Genève - Deux jours pour apprendre à cultiver au centre ville

Devenir acteur d’une ville plus verte

«L’objectif est de permettre à chacun de devenir acteur d’une ville plus verte», explique Fanny Coustaline, co-fondatrice des Défricheuses , association à l’origine de la manifestation. Ateliers, tables rondes, visites de fermes ou de jardins collectifs: une vingtaine d’activités étaient proposées, en partenariat avec diverses associations et institutions genevoises, telle «Genève, Ville du goût».

«On cultive des tomates sur notre balcon, mais on a eu pas mal d’échecs. On est contents de recevoir des conseils», confient Maurice et Auxane, qui ont participé à un atelier de plantes comestibles samedi à la Jonction. Le couple est reparti avec un pot fait maison, rempli de basilic.

«Il ne faut pas avoir peur de se lancer. L’important, c’est d’oser, assure Gilly Welling, professeure de jardinage et de permaculture. Cela permet de contribuer à la biodiversité, de goûter de nouveaux fruits et légumes et d’embellir sa ville. La spécialiste, qui a animé un atelier durant les «48 heures de l’agriculture urbaine», a relevé l’importance de ce type de manifestations, car «les gens ont plein de questions et beaucoup de motivation. Il y a vraiment une volonté de planter.»

Un succès pour cette première

L’événement, en grande partie gratuit, a connu un franc succès. «Les rendez-vous étaient pratiquement tous complets. On sent qu'il y a un éveil, un intérêt de plus en plus important de la population pour ces questions d’alimentation et de consommation responsable», constate Fanny Coustaline. C’est pourquoi elle ne compte pas en rester là. «Il y aura une nouvelle édition l’an prochain à Genève, et peut-être ailleurs en Suisse.»