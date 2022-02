Crise à cause de Rudy Giuliani dans Masked Singer

«Masked Singer» aux États-Unis : Deux juges se barrent en découvrant Rudy Giuliani sous le masque

L’ex-conseiller de Donald Trump a participé à «Masked Singer». Robin Thicke et Ken Jeong, membres du jury, ont quitté le plateau quand il s’est dévoilé.

Le jury de «Masked Singer»: Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger (de g. à dr.).

Chaude ambiance sur le plateau de la version américaine du jeu «Masked Singer», dont le tournage de la saison 7 est en cours actuellement alors que la saison 3 en France avait été repoussée. Rudy Giuliani, ex-maire de New York et ancien conseiller juridique de Donald Trump durant sa présidence, a participé à cette émission durant laquelle des personnalités chantent sous un masque et un costume. Deadline rapporte qu’après que le politicien s’est dévoilé, deux membres du jury ont piqué la mouche.