Elles voulaient observer les baleines; Liz et Julie en ont eu pour leur argent. Les deux Californiennes faisaient du kayak au large de Avila Beach lundi, quand un cétacé a voulu les rencontrer de près. Une impressionnante vidéo montre une baleine à bosse faisant soudainement irruption à la surface de l’eau, la gueule grande ouverte. «J’ai vu le banc de poissons, la grosse boule d’appât sortir de l’eau, et la baleine remonter. J’ai pensé oh, non! Elle est trop proche», raconte Julie McSorley à KMPH.