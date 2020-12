Une personne met son enveloppe dans la boite aux lettres du Service des votations et elections de la chancellerie pour le premier tour de l'election du Conseil administratif de la ville de Geneve, ce samedi 14 mars 2020 a Geneve. Les citoyens et citoyennes genevois doivent elire 5 conseillers administratif et 80 conseillers municipaux de la ville de Geneve lors des elections du 15 mars 2020. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)