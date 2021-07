Insolite - Deux Lausannois derrière un clip d’Alkpote

Si vous regardez «Fontaine de Jouvence», sorti jeudi 8 juillet 2021, certains paysages ou certaines ambiances vont peut-être vous paraître familiers. C’est normal. Ce clip du rappeur français Alkpote , 40 ans, a été tourné principalement en Suisse romande, au Creux du Van (NE) et au lac souterrain de St-Léonard (VS) les 29 et 30 mai 2021. Et cela grâce à deux réalisateurs lausannois à la tête d’un studio de production audiovisuelle, Johann Pélichet (30 ans) et Adrien Pisler (34 ans).

«C’est la deuxième fois qu’on tourne un clip d’Alkpote. On avait fait «Aigle» sorti en 2019. Il était resté numéro 1 sur YouTube pendant quelques jours», expliquent les deux hommes. Au départ, ils avaient sollicité le rappeur français, qui vient tout juste de publier l’album «Ogre», via Instagram: «On l’appréciait beaucoup et on voulait absolument faire un clip pour lui. Il s’est rapidement montré partant et on s’est rencontré la première fois dans la loge en marge d’un de ses concerts.» Reste que «Fontaine de Jouvence» n’aurait jamais dû être clipé. «On devait tourner une autre vidéo d’un autre single au Kosovo. C’est tombé à l’eau à cause du Covid et des restrictions de voyage. On s’est donc rabattu sur «Fontaine de Jouvence» dont le thème nous parlait bien. On s’est dit que la sérénité de la Suisse et ses paysages pouvaient bien coller avec le son», se rappellent Johann et Adrien.