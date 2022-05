Genève : Deux lignes de tram interrompues sur la rive droite

En raison d’incidents sur la ligne de contact, le trafic des rames entre Cornavin et Meyrin a été interrompu une partie de l’après-midi.



Les trams 14 et 18 n’ont plus pu circuler pendant près d’une heure trente lundi. (Image prétexte)

Le trafic des lignes 14 et 18 des Transports publics genevois (TPG) a été mis à l’arrêt ce lundi après-midi sur une bonne partie de la rive droite, entre la gare Cornavin et Meyrin. En cause: deux pantographes endommagés et un troisième cassé, indique François Mutter, porte-parole des TPG.