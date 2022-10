Mystère au Gothard: Deux longueurs de bouchons différentes mais un même temps d’attente

Gothard : Deux longueurs de bouchons différentes mais un même temps d’attente

Un kilomètre de bouchon provoque des temps d’attente plus longs au portail sud qu’au portail nord du Gothard. Comment cela est-il possible? Le conseiller national Fabio Regazzi (Centre/TI) a fait ce constat à plusieurs reprises lorsqu’il était en voiture, bloqué dans le trafic et a demandé au Conseil fédéral d’enquêter sur cette différence.

Lors de l’heure des questions du Conseil national, Simonetta Sommaruga a confirmé l’observation de l’élu du Tessin. Les tentatives faites jusqu’à présent pour corriger cette disparité n’ont donné aucun résultat, a déclaré la ministre des Transports. La socialiste n’a qu’une supposition sur la cause de cette étrange différence d’attente. Les analyses effectuées jusqu’à présent ont montré que cela pourrait être dû au comportement des usagers de la route. Ceux-ci s’engageraient ils plus prudemment et plus tranquillement dans le tunnel au sud qu’au nord? Fabio Regazzi estime que c’est peu plausible. Il demande que la Confédération se penche sur cette énigme. «Les embouteillages sont gênants. C’est encore plus gênant lorsque le temps d’attente est mystérieusement plus long d’un côté du tunnel du Gothard que de l’autre» ajoute-t-il dans la «Schweiz am Wochenende».