Rendu populaire grâce à Instagram et TikTok, le patin à roulettes est l’activité sportive la plus tendance du moment. Voici deux looks à adopter pour patiner avec style.

Seventies

On se la joue Farrah Fawcett en enfilant un short en jean, des chaussettes hautes et un T-shirt court à col rond. Sans oublier les lunettes oversize, indispensables à un look seventies réussi.

Patins fruugo, 279fr. Crop-top Ellesse sur laredoute.ch, 34fr.95 Short H&M, 39fr.95

California vibes

Un aller simple pour Venice Beach et son bord de mer, s’il vous plaît! Pour ce look californien, cap sur les teintes pastel et le tie and dye.