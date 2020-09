Faune : Deux louveteaux découverts en Valais central

C’est entre Finges et le Val d’Hérens, en Valais, qu’un piège photographique a capturé de jeunes loups, attestant donc d’une meute.

Compte tenu de la présence permanente de loups entre Finges et le Val d’Hérens et sur la base des observations d’une meute, au cours des années précédentes, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) a renforcé le dispositif de surveillance régional à l’aide de pièges photographiques et de pièges

acoustiques. Des images d’un piège photographique montrent la présence d’au moins deux louveteaux, ainsi que de la femelle allaitante sur les hauteurs de la commune de Grône.