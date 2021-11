États-Unis : Deux lycéens assassinent leur prof d’espagnol

Deux ados de 16 ans ont été arrêtés pour le meurtre d’une enseignante, survenu mercredi, dans l’Iowa. Ils avaient évoqué leur plan sur les réseaux sociaux.

Nohema Graber était portée disparue depuis quelques heures, quand son corps a été retrouvé, mercredi, dans un parc de Fairfield (Iowa). Selon les premières constatations des enquêteurs, cette prof d’espagnol de 66 ans a été victime d’un homicide. Rapidement, les soupçons de la police se sont portés sur Willard Miller et Everett Goodale, deux adolescents de 16 ans qui fréquentaient le même lycée que la victime. L’un des deux élèves avait évoqué, sur les réseaux sociaux, son intention de supprimer l’enseignante, détaillant son plan et le mobile du crime.

Lors d’une perquisition menée chez les deux lycéens, des habits tachés de sang ont notamment été retrouvés. Miller et Goodale ont été arrêtés et mis en examen pour meurtre ainsi que pour complicité de meurtre, écrit l’«Ottumwa Courier». Ils ont semble-t-il tendu un piège à la professeure, qui se promenait régulièrement dans le parc où elle a été retrouvée morte, victime de coups violents portés à la tête. Son corps avait été caché sous une bâche, une brouette et des traverses de chemin de fer.