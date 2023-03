Faune sauvage : Deux lynx vont quitter les forêts du Jura pour l’Italie

Un certain nombre de tests sont encore prévus, qui, s’ils sont satisfaisants, permettront l’envoi de ces deux bêtes dans la province d’Udine, en Italie du Nord, à la frontière avec l’Autriche et la Slovénie. Ils ne seraient pas les premiers à voir du pays: deux lynx ont été capturés dans le Jura ces dernières années, dans le but de renforcer la population alpine de cette espèce et de garantir une certaine diversité génétique.