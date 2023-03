Hautes-Alpes (F): Macron fustige des manifestants «venus pour faire la guerre»

Un jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et rébellion, a-t-on appris de source policière. Un peu plus tard les journalistes de l’AFP ont vu un homme plus âgé emmené, menotté, par les forces de l’ordre et apparemment blessé au front. Son interpellation a été confirmée de source policière. D’autres ont tenté de déployer une banderole «Sainte-Soline Macron nous fait la guerre», en solidarité avec les manifestants mobilisés contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, avant d’être forcés de rejoindre le groupe de manifestants. Les gendarmes, déployés en nombre, ont éloigné les manifestants du champ de vision des automobilistes à l’entrée du village mais les cortèges officiels étaient néanmoins accueillis par des huées en fin de matinée. Le calme revenu, les manifestants ont chanté des slogans contre la réforme des retraites.