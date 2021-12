Suède : Deux marins disparus en mer suite à une collision entre cargos

Après le choc, survenu tôt lundi matin, l’un des navires a chaviré et deux hommes sont tombés à l’eau.

Deux cargos se sont percutés de nuit tôt lundi matin au sud de la Suède, provoquant le chavirage d’un des navires et la chute de deux marins à la mer, a-t-on appris auprès de l’autorité maritime suédoise. L’accident s’est produit vers 03h30, heure suisse, en mer Baltique entre la pointe sud de la Suède et l’île danoise de Bornholm entre un cargo britannique et un cargo danois, qui est celui qui a chaviré, a expliqué à l’AFP un porte-parole de l’autorité, Carl-Johan Linde.