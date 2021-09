Berne : Deux médecins bernois contre le vaccin sanctionnés

Ils avaient déconseillé à leurs patients de se faire vacciner: deux praticiens ont été sanctionnés par la Direction de la santé bernoise.

Deux thérapeutes, qui s’étaient publiquement prononcés contre la vaccination Covid et l’ont déconseillée à leurs patients, ont été sanctionnés par le Canton de Berne, révèle la «SonntagsZeitung». La Direction de la santé du canton confirme les cas mais reste muette sur les sanctions qui ont été prononcées. Les appels contre la vaccination pourraient être considérés comme une «violation des devoirs professionnels», déclare Gundekar Giebel, porte-parole de la Direction bernoise de la santé. Le panel de sanctions va de l’avertissement à une amende jusqu’à 20’000 francs, ou une interdiction temporaire ou indéfinie de pratiquer. Dans les cas extrêmes, un professionnel de la santé risque le retrait général de sa licence d’exercer.

Deux autres cas sous enquête

Berne traque également les médecins contre le vaccin dans les médias, sur internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais les spécialistes n’ont pas découvert beaucoup de cas. Ils ont toutefois remarqué que deux praticiens se sont prononcés avec véhémence contre la vaccination dans un article paru dans le «Bund» cette semaine. Eux aussi sont désormais menacés de poursuites. «Nous clarifions les faits et étudions si des sanctions doivent être prises», ajoute Gundekar Giebel.

Cas à Lucerne aussi

Pour sa part, le «SonntagsBlick» parle d’autres cas bernois et en particulier d’un médecin et chirurgien du sport qui a publiquement appelé sur Facebook à s’opposer aux tests, à la vaccination et au port du masque. Il est un membre fondateur du réseau critique des mesures Covid appelé «Aletheia» (qui signifie «vérité» en grec).