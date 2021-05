Japon : Deux melons vendus aux enchères plus de 22’000 francs

Le prix de vente de ces fruits très prisés au Japon ne bat pas des records cette année, mais annonce peut-être la reprise économique.

Cela pourrait être l’indicateur le plus improbable d’une reprise économique post-pandémie: deux melons japonais de première qualité se sont vendus aux enchères plus de 22’000 francs suisses, soit 22 fois plus que le prix de l’année dernière, plombée par le coronavirus. Le prix de 2,7 millions de yens (environ 22’280 francs) pour les célèbres melons Yubari, lors de la première vente aux enchères de la saison, est toutefois dérisoire par rapport à d’autres records enregistrés pour ce produit très prisé.