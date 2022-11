Canada : Deux meurtres commis en 1983 résolus grâce à la généalogie et l’ADN

Susan Tice, une mère de famille de 45 ans, et Erin Gilmour, une jeune étudiante de 22 ans, avaient toutes deux été retrouvées, à quatre mois d’intervalle, poignardées à mort dans leurs appartements de Toronto après avoir été agressées sexuellement. Près de quarante ans plus tard, ce sont «les progrès de la science» qui ont permis à la police de Toronto d’arrêter Joseph George S., a déclaré l’inspecteur Steve Smith lors d’une conférence de presse.

Jamais suspecté

«Dans un sens, c’est un soulagement que quelqu’un ait été arrêté. Mais cela rappelle aussi tant de souvenirs d’Erin et de son meurtre brutal et insensé», a-t-il ajouté. Aspirante styliste, Erin Gilmour était la fille de David Gilmour, le cofondateur de Barrick Gold, une des plus grandes sociétés minières aurifères au monde. Elle n’avait aucun lien avec la deuxième victime, Susan Tice, une thérapeute familiale et mère de quatre enfants, a précisé la police.