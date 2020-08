France

Deux militaires écroués pour tentative de meurtre

Deux membres du service d’espionnage français ont été mis en examen pour «tentative d’homicide volontaire en bande organisée». Ils sont soupçonnés d’avoir projeté un assassinat en dehors du cadre de leurs fonctions.

Deux militaires ont été récemment mis en examen et écroués pour «tentative d’homicide volontaire en bande organisée», a-t-on appris lundi auprès du Parquet de Paris. Ils sont rattachés à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le service d’espionnage français.

Les deux hommes, âgés de 25 et 28 ans, sont affectés au Centre parachutiste d’entraînement spécialisé de Saran (Loiret), qui dépend de la DGSE. Selon le Parisien, ils sont soupçonnés d’avoir projeté un assassinat en dehors du cadre de leurs fonctions.

Les deux hommes ont été arrêtés à bord d’un véhicule volé à Créteil (Val-de-Marne) le 24 juillet. Un troisième suspect, dont le profil n’est pas encore connu, a été interpellé deux jours plus tard dans cette affaire et est également poursuivi pour «tentative d’homicide volontaire en bande organisée».

Tous trois sont aussi mis en examen pour «recel en bande organisée de vol, transport, acquisition, détention d’armes de catégorie B», qui regroupe les armes de poing (pistolet, revolver) et d’épaule (fusil…), et «association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes et délits punis de 10 ans d’emprisonnement».