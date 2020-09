Mali : Deux militaires français tués dans une explosion

Un engin explosif artisanal a causé la mort de deux soldats français ce samedi lors d’une opération dans la région de Tessalit, au nord du Mali, a annoncé l’Élysée.

Deux militaires de la force française au Sahel «Barkhane» ont été tués et un grièvement blessé samedi matin par une bombe artisanale dans le nord du Mali, où la situation politique et sécuritaire reste confuse après le coup d’État du 18 août.

«Les trois membres du véhicule ont été très gravement blessés et immédiatement pris en charge», a précisé peu après l’état-major des armées françaises. Deux ont succombé à leurs blessures, et «l’état de leur camarade est stable, mais son pronostic vital demeure réservé».

Soldats morts au combat

Ces derniers mois, l’armée française et celles des pays africains du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) ont multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des «trois frontières» entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Engagement de l’armée malienne

Six mois après ce sommet de Pau, au cours duquel les dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, et Tchad) et la France avaient tenté de resserrer les rangs face aux djihadistes, Emmanuel Macron et ses six homologues africains avaient réaffirmé leur détermination à Nouakchott le 30 juin.