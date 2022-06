Londres : Deux militants écologistes se collent au cadre d’un Van Gogh

Deux jeunes activistes se sont accrochés au cadre d’un tableau de Vincent Van Gogh, jeudi, pour protester contre le réchauffement climatique.

C’est un tableau de 1889 auquel se sont collés deux jeunes gens. Twitter/Capture d’écran

Deux militants écologistes voulant alerter sur la crise climatique se sont collés jeudi au cadre d’un tableau de Van Gogh dans un musée de Londres, a affirmé l’organisation Just Stop Oil, qui se bat pour l’arrêt de toute nouvelle infrastructure liée aux énergies fossiles. Ils ont visé un tableau de 1889, «Pêchers en fleurs», représentant un paysage du sud de la France, exposé à la Courtauld Gallery.

«Désolé tout le monde, on n’a pas envie de faire ça, on est collés à ce tableau, ce magnifique tableau, parce qu’on est terrifiés pour notre avenir», a expliqué dans une vidéo mise en ligne par l’organisation Louis McKechnie, un militant de 21 ans.

Six semaines en prison

Déjà arrêté à 20 reprises, le jeune homme, qui a passé cet hiver six semaines en prison pour avoir bloqué avec d’autres l’autoroute qui entoure Londres, s’est notamment illustré en interrompant un match de football en mars après s’être attaché à un poteau de but. Il avait récemment déclaré à l’AFP qu’il était prêt à devenir l’«ennemi public No 1» pour alerter sur la crise climatique et ne voyait «pas vraiment» de limites, tant que les actions sont «non violentes» et ne mettent pas de vies en danger.

Evoquant les «40 nouveaux projets d’énergies fossiles du gouvernement», un chiffre fréquemment cité par les associations environnementales, il a estimé que signer chacun d’entre eux équivalait à «signer notre arrêt de mort», dans cette vidéo où les deux militants, portant un t-shirt orange de Just Stop Oil, ont les doigts sur le cadre de l’œuvre.

«Je ne peux pas vivre dans une bulle de normalité quand la société s’effondre autour de nous et quand les gens dans le Sud souffrent autant», a déclaré Emily Brocklebank, une étudiante en psychologie de 24 ans, citée dans un communiqué. «On a besoin que tout le monde se concentre sur les projets génocidaires du gouvernement de permettre aux compagnies pétrolières de forer pour extraire plus de pétrole», a-t-elle ajouté. «C’est l’une des plus grandes injustices de l’histoire. Nous devons résister.»

Sécheresse en France

Just Stop Oil souligne que cette action intervient à un moment où la Provence, une région du sud de la France peinte par Van Gogh, risque de souffrir de la sécheresse. La Courtauld Gallery n’a pu être jointe dans l’immédiat par l’AFP.

Selon Just Stop Oil, cinq de ses militants ont été arrêtés mercredi après une action dans un musée de Glasgow (Ecosse) où ils ont peint des inscriptions sur le sol et un mur et se sont collés au cadre d’un tableau du XIXe siècle représentant un paysage des Highlands écossais.